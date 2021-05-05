قيادي بـ (حماس) يعلق على "تحذير" محمد الضيف بشأن الشيخ جراح

قوات الاحتلال ي حي الشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، إن "ما يجري في القدس تجاوز كل الخطوط الحمر، وأي فلسطيني حي لا يستطيع الصمت على ما يجري".



وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأن "تصريح الضيف تغيير استراتيجي من حماس وكتائب القسام، وهو متناسب مع تصعيد الاحتلال في القدس والشيخ جراح".



وشدد على أن "هذه الاستجابة جاءت بعد نداء وجه لأبي خالد من ساحات الأقصى وكل اعتصامات القدس"، مشيراً إلى أن "العدو الصهيوني يحاول تغيير كل معالم فلسطين، لذا كان لا بد من تحذير أخير".



وطالب مرداوي أهل القدس والضفة الغربية وأهالي أراضي عام 48، بأن يستعدوا لترجمة هذا التحذير، فيما لو استمر الاحتلال في سياساته التهويدية".



ووجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، محمد الضيف، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيراً للاحتلال الإسرائيلي، بشأن حي الشيخ جراح.



ووفق تصريح أبرزته قناة الناطق باسم القسام، أبو عبيدة عبر (تليجرام)، فإن الضيف وجه بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.



وأكد بأن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، ويوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".