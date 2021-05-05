شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: بدء سريان وقف حركة المركبات يومياً عند الساعة 12 ليلاً

"الداخلية" بغزة: بدء سريان وقف حركة المركبات يومياً عند الساعة 12 ليلاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بدء منذ منتصف هذه الليلة، سريان وقف حركة المركبات يومياً.

وأضافت: بأن ذلك يأتي ضمن إجراءات مواجهة (كورونا)، حيث تعمل الأجهزة الشرطية على متابعة تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات المخالفة.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء الثلاثاء، عن تخفيف الإجراءات المفروضة والمتعلقة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تراجع الحالة الوبائية للفيروس.

وقالت الوزارة في تصريح على لسان الناطق باسمها، إياد البزم: "درسَت خلية إدارة الأزمة التقارير الواردة من وزارة الصحة، والتي أشارت إلى تراجع في الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)، وتم تقدير الموقف بأن هناك مساحة للتخفيف من الإجراءات المفروضة بما يتماشى مع متطلبات المجتمع خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان ومناسك عيد الفطر، مع التشديد على اتباع إجراءات السلامة وارتداء الكمامة؛ حتى لا تتحول هذه الفرصة والتخفيف إلى انتكاسة وموجة جديدة من الوباء".

وأشار البزم إلى أنه تم اتخاذ قرار برفع حظر التجوال الليلي بشكل كامل، بما يشمل حركة المشاة والمحال التجارية والمنشآت كافة، والسماح بحركة المركبات يوميا حتى الساعة 12 ليلاً فقط، طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت.

وقال: "سيتم إعادة فتح المساجد في جميع الصلوات بما فيها العشاء وقيام الليل"، مضيفا: "يستمر قرار منع التجمعات في الأماكن كافة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع واستمرار اغلاق صالات الأفراح".

وأشار البزم إلى أن جميع هذه الإجراءات اعتباراً من مساء الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام، وتُقيّم مجدداً ثالث أيام عيد الفطر، مؤكدا أن الشرطة ستكثف متابعتها للالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع المناطق والمنشآت، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

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