شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن (28 عاماً) اليوم مصرعه جراء حادث سير وقع على طريق بلدة اللبن الغربية غرب مدينة رام الله. 

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن حادث سير وقع بين ثلاث مركبات كان منهم مركبتين غير قانونيتين على طريق اللبن الغربية نتج عنه وفاة سائق المركبة القانونية وهو من سكان محافظة سلفيت وإصابة شخصين آخرين وصفت إصابة أحدهما بالخطرة.

وأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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