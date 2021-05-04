نابلس: قوات الاحتلال تعتقل مواطنة من بلدة عقربا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنة من بلدة عقربا جنوب نابلس.



وقال رئيس بلدية عقربا غالب ميادمة، ان قوات الاحتلال جددت اقتحامها للبلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل المواطنة أمل فرح بني منية، وهي زوجة المواطن عماد بني منيه الذي جرى اعتقاله ظهر اليوم عقب مداهمة منزله.