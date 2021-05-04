محمد الضيف يوجه تحذيراً للاحتلال بشأن حي الشيخ جراح





وأكد بأن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، ويوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".





وفق تصريح أبرزته قناة الناطق باسم القسام، أبو عبيدة عبر (تليجرام)، فإن الضيف وجه بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.