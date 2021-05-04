أردوغان يبحث مع العاهل السعودي العلاقات بين البلدين

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العلاقات بين البلدين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.



وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).