نابلس: مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويعتدون على مركبات المواطنين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، أراضٍ زراعية في قرية بورين جنوب نابلس، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين أحرقوا أراضي زراعية من الجهة الشرقية لبلدة بورين، القريبة من مستوطنة "براخا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف دغلس أن مستوطنين اعتدوا على مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة، على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله.