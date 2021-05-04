قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتعتدي على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس

قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا واعتدت على فتاة، خلال قمعها المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت في الحي رغم الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال عليه، اعتدى خلالها الجنود على النشطاء وأهالي الحي بينهم الفتاة منى الكرد، واعتقلوا المواطن محمود الكرد، أحد أصحاب المنازل المهدد بالاستيلاء عليها.



وأضاف شهود العيان أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت في محيط منازل المقدسيين المهددة بالاستيلاء عليها.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بالحواجز الحديدية ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، فيما سهلت دخول مستوطنين إلى الحي للتواجد في البيوت التي جرى تهويدها.