شؤون فلسطينية

الأسير علي الحروب يواجه تفاقمًا بوضعه الصحي بعد خضوعه لعملية جراحية

الأسير علي الحروب يواجه تفاقمًا بوضعه الصحي بعد خضوعه لعملية جراحية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأسير علي الحروب (48 عامًا) من دورا بمحافظة الخليل، يواجه تفاقمًا في وضعه الصحي حيث يقبع في سجن "النقب"، وذلك بعد فترة وجيزة على خضوعه لعملية جراحية، تم خلالها استئصال كتلة من صدره.

ولفت نادي الأسير، في بيان له، إلى أنه ومنذ عدة أيام بدأ الأسير الحروب يعاني من التهاب مكان العملية، واكتفت عيادة سجن "النقب" بتزويده بمسكن، مشيرا إلى أن نقله من المستشفى بعد أيام على إجرائه للعملية، ساهم بشكل أساس في تفاقم وضعه الصحي.

وأكّد أن الأسير الحروب واجه كما العديد من الأسرى المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية في مستشفيات الاحتلال، انتهاكات ممنهجة، منها استمرار تقييدهم بسرير العلاج.

يُشار إلى أن الأسير الحروب نُقل قبل نحو 10 أيام من سجن "النقب الصحراوي" إلى المستشفى، بعد مماطلة إدارة السجون على مدار الشهور الماضية في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العلاج اللازم له، وذلك في إطار سياساتها التّنكيلية الممنهجة وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الحروب، وكافة رفاقه من الأسرى المرضى، وطالب كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالتحرك العاجل من أجل الوقوف على تفاصيل الوضع الصحي للأسير الحروب، والضغط من أجل ضمان تقديم العلاج اللازم له.

يُشار إلى أن الأسير الحروب معتقل منذ عام 2010 وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا.

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