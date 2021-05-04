دعوات مقدسية للتصدي للمجموعات الاستيطانية في الشيخ جراح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أطلق نشطاء مقدسيون مساء اليوم الثلاثاء دعوات للتواجد في حي الشيخ جراح للدفاع عنه من اعتداءات متوقعة من قبل المستوطنين.



وطالبت الدعوات جميع المواطنين بالنفير والوقوف الى جانب الأهل في الشيخ جراح في الوقت الذي دعا فيه المستوطنون للتواجد مساء اليوم قرب المنازل المهددة بالإخلاء من سكانها في الحي.



ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها.