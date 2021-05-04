إسرائيل: المصادقة على مشروعي قانون متعلقيْن بالاستيطان

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت اللجنة المنظمة لـ (كنيست) على الدفع قدماً مشروعي القانون لإضفاء "صبغة شرعية" على بعض النقاط الاستيطانية العشوائية، وتقييد صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قوانين، وذلك تمهيداً للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية غداً.



وصوّت كل من (يامينا) و(أمل جديد) إلى جانب كتلة اليمين، فيما يرى مراقبون أن هذه محاولة لـ (ليكود) لإحداث صدع بمعسكر التغيير، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



الى ذلك أعلنت (القائمة العربية الموحدة)، أنها لن تدعم مشروع القانون لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء، ما يعني أنه لن يمر.



وانتقد حزب (أزرق أبيض)، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بسبب تمريره مشاريع قوانين هامة ومصيرية، قبل ساعات من إعادة كتاب التكليف الى الرئيس رؤفين ريفلين.



وأُفيد مساء اليوم، بأن اللجنة صادقت أيضا على دعم فقرة التغلب، التي ستسمح لـ (كنيست) بإعادة سن قوانين ألغتها محكمة العدل العليا.



وصوت (أمل جديد) إلى جانب كتلة اليمين، ومن المتوقع ان تصوت الهيئة العامة لـ (كنيست) غداً على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية.