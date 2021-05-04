لإعادة تطبيع العلاقات.. وفدٌ تركي يزور القاهرة الأربعاء

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (أناضول) مساء اليوم الثلاثاء، بأن وفداً تركياً سيزور العاصمة المصرية، القاهرة، يومي الأربعاء والخميس.



وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن مشاورات سياسية بين البلدين ستجري في القاهرة يومي 5-6 مايو/أيار الحالي، برئاسة أونال ونظيره نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.



وأفاد البيان أن المحادثات الاستكشافية، ستتناول الخطوات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.



من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها: إن عقد مشاورات سياسية مع وفد من الخارجية التركية الأربعاء والخميس بالقاهرة، تركز على الخطوات الضرورية لتطبيع العلاقات.