مقربون من نتنياهو: فرص تشكيل الحكومة معدومة ولن يُطلب تمديد التفويض
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقبل أقل من ساعتين من انتهاء تفويضه، بأن فرص تشكيل الحكومة معدومة.
وأضافت، بأن نتنياهو لن يطلب تمديد التفويض من الرئيس، رؤفين ريفلين.
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقبل أقل من ساعتين من انتهاء تفويضه، بأن فرص تشكيل الحكومة معدومة.
وأضافت، بأن نتنياهو لن يطلب تمديد التفويض من الرئيس، رؤفين ريفلين.
وقالت: "ابتداءً من منتصف الليل على افتراض أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة سيتم إرسال رسائل من الرئيس إلى مختلف الأحزاب يطلب منهم عرض موقفهم من الأمر".
وتابعت: بأن هناك احتمالاً بأن تطلب بعض الأحزاب عقد اجتماعات مع الرئيس.
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