الإفراج عن المقدسي "أحمد فراح" بكفالة مالية وإبعاده 15 يومًا عن حي الشيخ جراح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت اليوم عن شاب مقدسي بعد الاعتداء عليه مساء أمس، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.



وبينت الهيئة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب المقدسي أحمد فراح بكفالة مالية 10.000 شيكل، وإبعاده عن حي الشيخ جراح لمدة 15 يومًا.



يُذكر أن سلطات الاحتلال اعتدت على الشاب فراح بوحشية، أدت لكدمات ورضوض بالغة في الجسد والراس، وخاصة في منطقة العين.