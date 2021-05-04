قرار بتمديد توقيف الجريح منصور عمرو ونقله الى "عيادة سجن الرملة"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، إن محكمة "عوفر" العسكرية، قررت تمديد توقيف الأسير المصاب منصور عمرو لثلاثة أيام بدعوى استكمال التحقيق.



ولفتت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال قررت نقل الأسير المصاب عمرو من مستشفى شعاري تصيدك لما تسمى بعيادة سجن الرملة، رغم حالته الصحية الصعبة.



يذكر أن الأسير عمرو أصيب الجمعة الماضية، برصاص جندي إسرائيلي بمنطقة الصدر عند مدخل "النشاش" جنوبي بيت لحم.