شؤون فلسطينية

الحكومة تصدر تعديلاً على مواعيد إجازة عيد الفطر

الحكومة تصدر تعديلاً على مواعيد إجازة عيد الفطر
الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء، عن تمديد عطلة عيد الفطر السعيد.

ووفق بيان للحكومة، فإن عطلة العيد أصبحت من صباح يوم الثلاثاء، 11 من آيار/مايو الجاري، حتى مساء يوم السبت 15 من نفس الشهر.

وكانت العطلة مقررة أن تبدأ من يوم الثلاثاء 11 أيار/ مايو 2021، حتى مساء الخميس 13 من ذات الشهر.

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