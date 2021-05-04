الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء.



وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن إجمالي الإصابات اليوم بلغ 612 إصابة بعد فحص 2301 عينة بنسبة إصابة بلغت 27%.