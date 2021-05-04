حددت موعد عطلة عيد الفطر.. طالع أبرز قرارات الحكومة خلال جلستها اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، موعد عطلة عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أنه ستبدأ من يوم الثلاثاء 13 أيار/ مايو 2021، وتستمر حتى مساء الخميس 13 من ذات الشهر.



جاء ذلك خلال جلسة الحكومة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله.



وفي السياق، أعلنت الحكومة عن إطلاق خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية المتكاملة للقطاعات المختلفة.



وأقرت الحكومة الموافقة على التعاقد المسبق مع المشاتل المرخصة ضمن مشروع تخضير فلسطين للموسم الزراعي (2021-2022)، بالاضافة الى الموافقة على تمويل مشروع مركز البيانات لإدارة المعابر والحدود، ومشروع خزان مياه وخط ناقل في الجلمة.



وأكدت الحكومة، أنه سيتم اعتماد توصيات لجنة استثمار الأراضي الحكومية لعدة مشاريع في مجال الزراعة والطاقة الشمسية.