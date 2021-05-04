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دولتان عربيتان تعلنان موعد إجازة عيد الفطر

دولتان عربيتان تعلنان موعد إجازة عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تاريخ إجازة عيد الفطر.

وقال الديوان الأميري في قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن عطلة العيد تبدأ اعتبارا من يوم الأحد 27 رمضان، الموافق 9 أيار/ مايو، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو"، مضيفا: "على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021".

كما تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتبارا من 29 رمضان، أي 11 مايو، وتستمر حتى 3 شوال، وبما يوافقه من التاريخ الميلادي بعد رؤية هلال العيد.

وجاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للإمارات.

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