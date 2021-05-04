الوزير تحدد موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى عن شهر إبريل 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت انتصار الوزير، رئيس مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى، أن مخصصات أسر الشهداء و الجرحى، عن شهر نيسان/ إبريل 2021، سيتم صرفها بالتزام مع صرف رواتب الموظفين.



وأفادت الوزير في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن"، أن عملية صرف المخصصات في المحافظات الشمالية، ستكون بنفس آلية الشهر الماضي، من خلال مكاتب البريد الفلسطينية الرئاسية.



وقالت: "أما بالنسبة للمحافظات الجنوبية فسيتم صرفها من خلال شركة مالية، حيث ستقوم المؤسسة من خلال مكاتبها في المحافظات الجنوبية بالتواصل مع المستفيدين بالخصوص".