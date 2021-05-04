غنام: مساندة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتنا

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ د.غنام عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة كراس كهربائية متحركة كمساهمة مجتمعية مقدمة من بنك القدس، بحضور رئيس ادارة الخدمات المصرفية للأفراد سامح عبد الله ومدير دائرة تنمية الودائع علي مقبل ووفد من البنك.



وشكرت المحافظ غنام بنك القدس على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة على العلاقة المميزة مع البنك وشبكة أصدقاء المحافظة من القطاع الفلسطيني الخاص الذي يقف دائما الى جانب ابناء شعبنا وخاصة الفئات الأقل حظاً.



كما توجهت د.غنام بالشكر لشركة ون سورس للأدوية، وشركة بيرزيت للأدوية، ومحلات حلوة سنتر، وهانز للمفروشات، وشركة البينار للألبان، وشركة الخليجية للملابس، على توفيرهم مساهمات مجتمعية ضمن سلسلة العطاء الدائمة التي تنفذها

المحافظة خصصت لتوفير ادوية وأجهزة طبية وأدوات مساندة لعدد من مستحقيها.



وقالت د.غنام: إن دائرة الخير في شهر الخير متواصلة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وكافة جهات الاختصاص الهادفة للوقوف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات المعوزة والفقيرة، لدعمهم والإسهام بتحسين ظروف حياتهم.



بدوره أعرب سامح عبد الله عن شكره للمحافظ غنام، على ما تقدمه من مجهود، مشيراً إلى أن هذه المساهمة هي جزء من المسؤولية المجتمعية للبنك الذي يتواصل باستمرار مع كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ويسعى دومًا إلى دعم المشاريع التي تعود بالمنفعة على المجتمع.



يشار، إلى أن محافظة رام الله والبيرة تعمل على تأمين الكراسي الكهربائية وتسليمها لمستحقيها بشكل دوري ومتواصل وتسليط الضوء على هذه المبادرات ونشرها عبر وسائل الإعلام يأتي تشجيعا لحملات الخير ولحث المقتدرين على المساهمة في رسم البسمة على شفاه مفتقديها، مع تأكيدنا الدائم على الحفاظ على خصوصية المستفيدين.



رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، أن مساندة المرضى ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم ليصبحوا قادرين على القيام بنشاطاتهم اليومية بسهولة والاندماج في المجتمع، على رأس أولويات المحافظة.