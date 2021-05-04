شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بمصر تحي ليلة فلسطينية رمضانية بدار الأوبرا المصرية

سفارة فلسطين بمصر تحي ليلة فلسطينية رمضانية بدار الأوبرا المصرية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، في فعاليات برنامج السهرات الرمضانية المقامة تحت رعاية دار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة ، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة (كورونا).

وأحيت فرقة كورال عباد الشمس التابع لاتحاد المرأة الفلسطينية بقيادة المايسترو حسن شاهين ، الأمسية الرمضانية بمجموعة من الأغنيات والأهازيج الفلسطينية الوطنية أبرزها "زهرة المدائن"،  "شوارع القدس"، "فلسطينية"، "يا طير الطاير"، "يا يمه" .

حيث استهل الحفل بكلمة المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي، و نقل في بداية كلمته تحيات سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية دياب اللوح للحضور الكرام، مثمنا حرص مصر الشقيقة الكبرى على احتضان الفنون الفلسطينية بكافة أنواعها، معلنا اهداء هذه الأمسية الفنية لمدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، كما حيّا صمود المقدسيين ووقوفهم سدًا منيًعا أمام الاحتلال وذودهم الدائم عن أرضهم ومقدساتهم، مؤكدا أنه لا دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها متصلة جغرافيًا وسكانيًا ببقية أراضي الدولة الفلسطينية، مثمنا الموقف المصري الوطني المشرف تجاه القدس لدعم صمود أهلها واستنكار ورفض الممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنين ضد أبناء القدس الشريف.

وأكد الناجي في كلمته على خصوصية الفن الفلسطيني الذي يعكس تفاصيل الحياة اليومية والمعاناة من الاحتلال وتضييقه المستمر، مما دفع بالفلسطينيين إلى التعبير عن رفضهم للمحتل وصراعهم معه للبقاء ورغبتهم بالحياة؛ بكلمات وألحان وأهازيج توارثتها الأجيال وهتفت بأغان شحذت الهمم في الظروف المختلفة ووقت الثورات والمظاهرات والأفراح والأتراح لتخلق نمطًا من المقاومة بالفن والصوت واللحن والريشة والقلم.

حضر الحفل عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، وممثلي الأحزاب المصرية، ومدير معهد إعداد القادة كريم همام، وأعضاء الهيئة الإدارية باتحاد المرأة الفلسطينية، وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر.

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