حماس: دعوات (جماعات الهيكل) لاقتحام الأقصى يمثل صاعق تفجير لثورة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، أن دعوات جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، الأحد المقبل، يمثل صاعق تفجير لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
ودعا القانوع في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، جماهير الشعب الفلسطيني، للتصدى ببسالة لاقتحام المستوطنين المرتقب للمسجد الأقصى، ومواجهة ذلك بمختلف الوسائل والأدوات.
وقال: "خيارات شعبنا الفلسطيني مفتوحة لمواجهة عربدة الاحتلال وهمجيته المستمرة ضد شعبنا وانتهاكاته المتواصلة للمسجد الأقصى".
أكد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، أن دعوات جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، الأحد المقبل، يمثل صاعق تفجير لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
ودعا القانوع في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء، جماهير الشعب الفلسطيني، للتصدى ببسالة لاقتحام المستوطنين المرتقب للمسجد الأقصى، ومواجهة ذلك بمختلف الوسائل والأدوات.
وقال: "خيارات شعبنا الفلسطيني مفتوحة لمواجهة عربدة الاحتلال وهمجيته المستمرة ضد شعبنا وانتهاكاته المتواصلة للمسجد الأقصى".
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