شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير امتحانات النقل في المعاهد الأزهرية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير امتحانات النقل في المعاهد الأزهرية
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد التيان، اليوم الثلاثاء، سير الامتحانات لمراحل النقل في المعاهد الأزهرية في فلسطين.

وكان في استقبال الدكتور التيان معالي الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، والأستاذ رفيق أبو جراد المدير الإداري، والأستاذ وليد الخطيب مسؤول الإشراف، والأستاذ محمد الزق مدير معهد غزة الديني.

ورحب الدكتور النجار برئيس الجامعة، مثمنا دورها البارز في مساندة المعاهد الأزهرية، ودعمها المستمر للرقي بالعملية التعليمية

وأعرب الدكتور التيان عن ارتياحه لسير عملية الامتحانات، وحالة الهدوء والانضباط في اللجان، مشيداً بالدور المتقدم الذي تقوم به مشيخة الأزهر الشريف في مصر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وكذلك ما تقوم به الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين برئاسة معالي الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار.

وتوجه الدكتور التيان بالتحية والتقدير للعاملين في المعاهد الأزهرية في فلسطين ؛ حيث يحافظون على استمرار العملية التعليمية رغم كل الصعوبات، والتحديات التي يعيشها شعبنا في ظل انتشار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة، بما فيها التعليمية.



















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