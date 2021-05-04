"الأوقاف" تندد باقتحام قوات الاحتلال مسجد عقربا الكبير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الكبير في بلدة عقربا بعد محاصرته وقت صلاة الظهر ومنع الإمام من الدخول إليه.



وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، إن ما تم في المسجد الكبير بعقربا هو تدنيس واضح لمكان عبادة مقدس من قبل قوات الاحتلال التي حاصرت المسجد واقتحمته وأجرت تفتيشاً داخله، واعتقلت عدداً من المصلين، فيما كان جنود الاحتلال يلسبون أحذيتهم في تصرف يتناقض وأبسط القيم الدينية والإنسانية في التعامل مع المساجد وأماكن العبادة كما تم إقرارها في المواثيق والقوانين الدولية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد أبو الرب أن هذا التصرف المدان يحتاج إلى وقفة من قبل المؤسسات الحقوقية والقانوني والثقافية لمنع تكراره في أماكن العبادة والمساجد على وجه الخصوص، ووضع حد للاحتلال الذي يعمل على النيل من أبناء شعبنا من خلال انتهاك المقدسات وأماكن العبادة.