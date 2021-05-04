المالية بغزة تكشف معايير توزيع مبالغ زكاة الفطر التي خُصِمت من مستحقات الموظفين



وقالت الوكالة في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء: "معايير الاستفادة من الخدمة، أن يكون المستفيد موظفاً يتقاضى راتب 1500 شيكل فأقل، ولديه عدد من الأبناء دون سن 18 عام، اضافة إلى الموظفات المطلقات والأرامل المعيلات لأبنائهم، وموظفي مقطوعة الأوقاف، بحسب وكالة (الرأي).



وأكدت الوزارة أنه سيتم تفعيل رابط فحص المستفيدين من الخدمة خلال الأيام المقبلة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم الاتفاق مع هيئة الزكاة الفلسطينية، على آلية توزيع مبالغ زكاة الفطر التي تم خصمها من مستحقات الموظفين.