بيت لحم: الاحتلال يهدم بركساً لتصليح المركبات ومغسلة في بيت جالا

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا لتصليح المركبات ومغسلة، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الخضر ومدينة بيت جالا، جنوب وغرب بيت لحم.



وأفاد الناشط احمد صلاح، بأن تلك القوات هدمت البركس والمغسلة اللتين تعودان لأبناء المرحوم حسين محمد أبو غليون عيسى، بحجة عدم الترخيص، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.