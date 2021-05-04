أمين عام "التعاون الإسلامي" يخاطب الأمم المتحدة بخصوص التطورات في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

وجه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين رسالة خطية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد خلالها على موقف المنظمة الداعم للقضية الفلسطينية.



وأعرب العثيمين عن إنشغال المنظمة بخصوص ما يجري في القدس من انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودعا المنظمة الأممية الى ممارسة الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإيقاف هذه الانتهاكات، والسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ترشيحاً ودعاية وانتخاباً، استناداً الى القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.