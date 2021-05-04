السفير جرادات يطلع وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية على آخر التطورات

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع سفير فلسطين لدى سلطنة عُمان تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما تلك المتعلقة بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، بسبب رفض دولة الاحتلال إجرائها في مدينة القدس.



وأكد جرادات أن القيادة الفلسطينية بذلت جهودا مضنية واتصالات مكثفة مع الدول والقوى الفاعلة في المجتمع الدولي، من أجل إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، ولكن الرفض الإسرائيلي حال دون ذلك، تحت مبررات واهية وغير مقبولة، بسحب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية على موقف بلاده الداعم والمؤيد لنضال الشعب الفلسطيني، والوقوف الى جانبه، حتى تحقيق حقوقه المشروعة الكاملة.