الاحتلال يستولي على أرض في بلدة تقوع شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على دونم من أراضي بلدة تقوع شرق بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال استولت على دونم (الف متر) في منطقة البقعة حوض (1)، قرب معسكر لجيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة تقوع، بهدف توسيعه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.