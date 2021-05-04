الصحة المصرية: تسجيل 62 وفاة و1078 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 172774.



وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 67 وفاة و1051 إصابة بالفيروس.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 62 وفاة و1078 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13531، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 230713، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).