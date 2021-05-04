مصرع ثلاثة أشخاص بحريق اندلع في فندق بموسكو

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، جراء حريق اندلع، فيو وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في فندق بجنوب شرق العاصمة الروسية موسكو.



وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "إن الحريق وقع في الفندق المتكون من 5 طوابق، مشيرة إلى أن 305 أشخاص بينهم 114 طفلا، كانوا داخله لحظة اندلاع الحريق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كذلك أُصيب 10 أشخاص، من بينهم طفلان، وتطلبت حالة 3 مصابين نقلهم إلى العناية المركزة.



وأكدت الوزارة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، ويجري العمل الآن على تحديد عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأن السلطات المختصة بدأت تحقيقا في أسباب الحريق والمسؤولين عنه.