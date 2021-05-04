مقتل دبلوماسية أجنبية رفيعة في طهران

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة الإيرانية، طهران.



وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: "مقتل موظفة (51 عاما) في السفارة السويسرية إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابع قائلا: "لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما".



وقالت وكالة مهر إنه تبين أنها تشغل منصب سكرتيرة أولى في السفارة السويسرية.



يذكر أن السفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران.