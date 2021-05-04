دولي

الدفاع الفرنسية: لهذا السبب تمت صفقة بيع 30 طائرة (رافال) لمصر

الدفاع الفرنسية: لهذا السبب تمت صفقة بيع 30 طائرة (رافال) لمصر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي إن صفقة بيع 30 طائرة (رافال) لمصر ستساعد في الحفاظ على 7000 فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات

وأكدت داسو للطيران الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو (4.51 مليار دولار)، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع المصرية في وقت سابق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وزادت أسهم داسو نحو ثمانية في المئة بعد الإعلان عن الصفقة.

وفي وقت سابق كشف موقع (Disclose) الاستقصائي أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع (رافال) للحكومة المصرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 4.52 مليار دولار

ويشمل الاتفاق، حسب التقرير، بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ "إم. بي. دي. أيه." وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وقال الموقع إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك "بي. إن. بي. باريبا" و"كريدي أجريكول" و"سوستيه جنرال" و"سي. آي. سي." ستضمن ما يصل إلى 85% من تمويل الصفقة.

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