شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 13 حالة وفاة و718 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 13 حالة وفاة و718 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة في تصريح لها، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 44، طولكرم 24، نابلس 66، الخليل 50، سلفيت 9، قلقيلية 8، رام الله والبيرة 48، ضواحي القدس 3، بيت لحم 5، طوباس 2، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 458. 

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 51، طولكرم 16، نابلس 241، الخليل 24، سلفيت 19، قلقيلية 18، رام الله والبيرة 115، ضواحي القدس 0، بيت لحم 11، طوباس 11، أريحا والأغوار 2"، قطاع غزة 994.

وتم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: " جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، نابلس 2"، وتم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 129 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية  330 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 259,507، بينهم 190,051،  تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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