الفتياني: الحراك المسعور لجيش الاحتلال هو نتاج لسياسة حكومة اليمين المتطرف

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رام الله - دنيا الوطن

اكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني ان السياسة الإسرائيلية الممنهجة والحراك المسعور لجيش الاحتلال والمستوطنين على الأرض الفلسطينية هو نتاج لسياسة حكومة اليمين المتطرف للضغط على أبناء شعبنا عبر عمليات القتل والهدم والمصادرة في ظل صمت وعجز دولي عن رد هذه الدولة المارقة والخارجة عن القانون والتي أصبحت تشكل خطرا على الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .



وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، ان الاحتلال يوظف المستوطنين لتطبيق مزيد من الإجراءات القمعية سواء بتهويد مزيد من المساحات في القدس وصولا الى محاولة تقسيمهم المسجد الأقصى المبارك معتبرا ان الإعلان عن اغلاق باب المغاربة امام المستوطنين وعدم السماح لهم بدخول الأقصى حتى نهاية شهر رمضان جاء بجهود اردنية وضغط شعبي على الأرض.



وأضاف الفتياني ان على إسرائيل ان تكف يدها عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وان تمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى والاحياء العربية إن كانت تريد الاستقرار في القدس، محذرا من ان استمرار هذه السياسة ستؤدي الى صراع دموي في المدينة معربا عن خشيته من ارتكاب المستوطنين مجازر او مأسي كبيرة في الأقصى او في الاحياء العربية