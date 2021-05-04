مجدلاني: التصعيد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة يهدف لتصدير أزمة نتنياهو الداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، بأن التصعيد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة سواء من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه في محافظة نابلس وغيرها من القرى والبلدات يهدف لتصدير أزمة نتنياهو الداخلية للخارج ليتسنى له جمع الأحزاب التي ترفض الانضواء معه في تشكيل الحكومة.



وبين مجدلاني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، ان السلوك الذي تمارسه حكومة المستوطنين والحملة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال في محافظة نابلس ليس مستغربا وهو جزء من عملية ممنهجة لملاحقة ردود الأفعال الفلسطينية على جرائم المستوطنين التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا خيار أمام أبناء شعبنا سوى الصمود والثبات على هذه الأرض والدفاع عنها.