طالع الأسماء.. الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، اليوم الثلاثاء، أن السفر سيكون للمتبقين من الحالفة الأولى والثانية من كشف رقم (2021/15).وشددت الهيئة، على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.