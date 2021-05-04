شؤون فلسطينية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.

وبحسب الخارطة التي نشرتها الوزارة، فإن إجمالي الاصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة، وصل الى 102532 إصابة.

وكانت الوزارة قد اكدت في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة، 458 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع.


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