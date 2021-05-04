طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

وكانت الوزارة قد اكدت في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة، 458 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع.









رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد.وبحسب الخارطة التي نشرتها الوزارة، فإن إجمالي الاصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة، وصل الى 102532 إصابة.