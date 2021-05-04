بلدية غزة: مضمار ملعب اليرموك متاح للجمهور لممارسة الرياضة

ودعت المواطنين الراغبين في ممارسة رياضة المشي و العدو و العاب القوى الأخرى للتسجيل لدى ادارة ملعب اليرموك بأسعار رمزية.





وأضافت البلدية أن مراكزها ومرافقها الثقافية والمجتمعية ومن بينها ملعب اليرموك، تحتضن وتستضيف مبادرات مجتمعية ورياضية وريادية وإبداعية بشكل دائم، انطلاقًا من دورها وواجبها المجتمعي والخدماتي، وكانت مبادرة "تنفسن بعمق" إحداها.





وبينت أن مبادرة "تنفسن بعمق" التي يحتضنها ملعب اليرموك تهدف إلى توفير مساحة من الوقت والخصوصية للفتيات لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بدءًا من سن (12 عامًا)، وتشجعهن على ممارسة الرياضة بشكل عام.





وأكدت بلدية غزة حرصها على التزام الكامل بالأعراف الدينية والمجتمعية والمحافظة عليها ومنح الخصوصية اللازمة للسيدات والفتيات عند ممارسة الرياضة.





يذكر أن ملعب اليرموك التابع لبلدية غزة، يستقبل بشكل دائم بطولات ومباريات رسمية وودية تعقد في قطاع غزة، ويقام عليه أغلب المباريات النهائية المحلية، كما استضاف العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية، نظرًا لقدرته الاستيعابية وتجهيزاته المناسبة.





ويوجد في ملعب اليرموك أول مضمار لألعاب القوى في قطاع غزة، بشكل مطابق للمعايير والمقاييس الدولية، ويضم 6 حارات بعرض إجمالي 7 أمتار وطول الحارة 400 متر، حيث نفذ بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).













رام الله - دنيا الوطنذكرت بلدية غزة أن ملعب اليرموك ومضمار ألعاب القوى بداخله متاح أمام الجمهور لممارسة الرياضة بأسعار رمزية، وفي أجواء ملائمة من الراحة والخصوصية.