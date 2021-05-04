دولي

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و228 ألف وفاة و154 مليونا و213 ألف إصابة

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و228 ألف وفاة و154 مليونا و213 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 228 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 154 مليونا وما يقارب من 213 ألف إصابة، تعافى منهم 132 مليونا واكثر من 373 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس الإثنين، 669 ألف و933 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,505 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (3,438 وفاة)، والبرازيل (1,054 وفاة)، والأرجنتين (540 وفاة)، وكولومبيا (464 وفاة)، واميركا (445 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (355,828 إصابة)، واميركا (39,938 إصابة)، والبرازيل (36,524 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط: تركيا (24,733 إصابة)، وإيران (20,732 إصابة). ومنذ الاسبوعين الماضيين حتى الآن والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية تتجاوز عتبه الـ300 ألف إصابة جديدة.

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (591,514 وفاة)، والبرازيل (408,829 وفاة)، والهند (222,408 وفيات)، والمكسيك (217,345 وفاة)، وبريطانيا (127,539 وفاة).

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (33,230,992 إصابة)، والهند (20,282,833 إصابة)، والبرازيل (14,791,434 إصابة)، وفرنسا (5,656,007 إصابات)، وتركيا (4,900,121 إصابة).

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