النخالة: علينا إعادة بناء منظمة التحرير على أساس برنامج سياسي مقاوم

زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، لوحدة الموقف الفلسطيني وتعزيزه لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.



وقال النخالة خلال لقاء مع قادة القوى والفصائل في الخارج :"علينا استعادة المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج سياسي مقاوم".



وأضاف "نهج المقاومة وخيار المواجهة للاحتلال، القادر على إفشال مخططاته التآمرية، من خلال إدامة الاشتباك معه في معركة الحقوق".



ولفت النخالة إلى أن هذه المرحلة من النضال الفلسطيني مرحلة تحرر وطني، تتطلب تحديد الأولويات الوطنية، لدعم انتفاضة شعبنا المتجددة، واستمرار المقاومة والمواجهة حتى إنجاز هدف التحرير والعودة.



وبين أن "شعبنا الفلسطيني أثبت على الدوام تمسكه بالثوابت الوطنية غير القابلة للمساومة والتجزئة والتفريط، في رسالة واضحة للمهرولين من ملوك وأمراء للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".



ودعا القوى الحيّة في العالم وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالدعوة إلى النهوض والتحرك نصرة للقدس وفلسطين.