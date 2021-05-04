الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 1529 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة إنه: "تم تسجيل ( 458) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 994 حالة جديدة من المصابين، وتسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس".



ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 102532 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 11418 حالة، إجمالي المتعافين 90193 حالة.



وذكرت أن إجمالي الوفيات 921 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 267 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 196 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، أوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 37749 شخص.