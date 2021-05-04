دولي

شاكيد تصف نتنياهو بـ "الديكتاتور" الذي تحركه شهوة السلطة

شاكيد تصف نتنياهو بـ "الديكتاتور" الذي تحركه شهوة السلطة
رام الله - دنيا الوطن
وصفت وزيرة سابقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ "الديكتاتور الذي تحركه شهوة السلطة والقوة".

وفي تسريب صوتي نشرته القناة (12) الإسرائيلية، قالت وزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد إن "نتنياهو يريد الاستمرار والبقاء في الحكم، لديه شهوة السلطة والقوة هو وزوجته، إنهما كالديكتاتوريين والطغاة".

وأضافت في المقطع المسرب خلال حديثها مع شخص لم تعرف هويته: "أهم شيء بالنسبة له (نتنياهو) الآن هو المحاكمة، كل اعتباراته وتصرفاته تتمحور حول المحاكمة، يجب أن يرحل".

واعتبرت أن "نتنياهو يخشى أن يقرر في النهاية طلب العفو من المحكمة أو صفقة التماس (اتفاق يقدم بموجبه المدعي العام تنازلا إلى المدعى عليه مقابل إقراره بالذنب)".

ولفتت إلى أن "مفاوضات تجري بين زعيم حزب يمينا نفتالي  بينيت ونتنياهو لتشكيل حكومة بالتناوب على أن يتولى الأول رئاستها لمدة عام ونصف العام، فيما يقوم الأخير بالمهمة لعامين ونصف العام".

ويأتي التسريب قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، وسط تعويل الأخير على حزب "يمينا" للانضمام إليه وتشكيل حكومة بالتناوب.

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