إصابة مواطنة في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت فجر اليوم الثلاثاء، المواطنة نجاح عويس من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بجروح بعد أن رشق مستوطنون بالحجارة مركبات المواطنين قرب مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي ترمسعيا شمال رام الله.



وأفاد نايف عويس، بأن أكثر من عشرة مستوطنين تعرضوا لمركبته ورشقوها بوابل كثيف من الحجارة أدى إلى تحطيم معظم زجاجها وإصابة زوجته نجاح بحجر في رقبتها، حيث تم اسعافها في مركز ترمسعيا الصحي.