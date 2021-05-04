شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس.

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن همام عمر الزبانية من بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، عقب تفتيش منزله، كما واعتقلت الطالب الجامعي راشد موسى عادل الصليبي ( 24 عاما)، بعد تفتيش منزل ذويه في بلدة بيت أمر شمالا، والعبث بمحتوياته.

واعتدت قوات الاحتلال على المواطن أيسر الأطرش بالضرب، وحطمت زجاج مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، وأغلقت مداخل بلدة عقربا، كما وعزلت قرية يانون التابعة لأراضي عقربا منذ يومين بشكل كامل، ولا يوجد لها مدخل آخر.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة فجرا، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت عددا من المصلين في أحد المساجد لفترة قصيرة. 

في حين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم الشقيقان رداد وقاسم فوزي بني منية، وفادي أديب أحمد زياد، وما زالت تفرض حصارا على البلدة، وتشل حركة المواطنين، وتمنعهم من الدخول أو الخروج، عقب اغلاق جميع مداخلها.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، موطنا ونجله وداهمت عدة منازل خلال اقتحامها بلدة ترمسعيا.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن منتصر شلبي ونجله الشاب جهاد (18 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه في البلدة، كما وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي مدينة القدس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، على أفراد عائلة أبو عصب عقب اقتحام منزلها في بلدة العيسوية.

وبدوره، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة أبو عصب في العيسوية، لاعتقال نجلها أيوب، وخلال ذلك هاجمت المتواجدين بالضرب، واعتقلت أيوب، ووالده بدر، وشقيقه عبد الله، وأحد أقاربه أحمد كايد أبو عصب.

وأوضح أن أفراد العائلة أصيبوا بجروح ورضوض مختلفة في كافة أنحاء جسدهم، خاصة في منطقة الوجه والرأس.

وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب نصر الله محمود، بعد اقتحام منزله في البلدة.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

إصابة 20 مواطنًا واعتقال فتاة وشابين خلال مواجهات بالشيخ جراح

إصابة 20 مواطنًا واعتقال فتاة وشابين خلال مواجهات بالشيخ جراح

إصابة مواطنة في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

إصابة مواطنة في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

تعرف على أسعار الدجاج والخضار في قطاع غزة

تعرف على أسعار الدجاج والخضار في قطاع غزة

محافظ جنين يغلق مكتب سلطة جودة البيئة لمدة 3 أيام بسبب (كورونا)

محافظ جنين يغلق مكتب سلطة جودة البيئة لمدة 3 أيام بسبب (كورونا)

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء حارة جدًا في عموم الأراضي الفلسطينية

أجواء حارة جدًا في عموم الأراضي الفلسطينية

إصابة 10 مواطنين خلال اعتداء الاحتلال والمستوطنين على الأهالي بالشيخ جراح بالقدس

إصابة 10 مواطنين خلال اعتداء الاحتلال والمستوطنين على الأهالي بالشيخ جراح بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مواطنة في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

إصابة مواطنة في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

محافظ جنين يغلق مكتب سلطة جودة البيئة لمدة 3 أيام بسبب (كورونا)

محافظ جنين يغلق مكتب سلطة جودة البيئة لمدة 3 أيام بسبب (كورونا)

إصابة 10 مواطنين خلال اعتداء الاحتلال والمستوطنين على الأهالي بالشيخ جراح بالقدس

إصابة 10 مواطنين خلال اعتداء الاحتلال والمستوطنين على الأهالي بالشيخ جراح بالقدس

اللواء أبو بكر: أدعو المجتمع الدولي لحماية الصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال

اللواء أبو بكر: أدعو المجتمع الدولي لحماية الصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال

جيش الاحتلال والمستوطنون يهاجمون الأهالي في الشيخ جراح بالقدس

جيش الاحتلال والمستوطنون يهاجمون الأهالي في الشيخ جراح بالقدس

مدير مباحث محافظة غزة يكشف تفاصيل مقتل مواطن بحي الصبرة فجر الاثنين

مدير مباحث محافظة غزة يكشف تفاصيل مقتل مواطن بحي الصبرة فجر الاثنين

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء منازل الشيخ جراح حتى بداية الشهر

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء منازل الشيخ جراح حتى بداية الشهر

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس رام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس رام الله

منوعات

شاهد: مي كساب تثير الجدل &#34;أول مرة أصوم من خمس سنوات&#34;

شاهد: مي كساب تثير الجدل "أول مرة أصوم من خمس سنوات"

شاهد: منة عرفة تصدم جمهورها بصوتها و عمرها الحقيقي

شاهد: منة عرفة تصدم جمهورها بصوتها و عمرها الحقيقي

شاهد: باسم ياخور يُدخل زوجته في نوبة بكاء.. ما السبب ؟

شاهد: باسم ياخور يُدخل زوجته في نوبة بكاء.. ما السبب ؟

شاهد: بسبب هذا الخطأ.. أحمد سعد يتعرض للسخرية والإنتقاد الجارح

شاهد: بسبب هذا الخطأ.. أحمد سعد يتعرض للسخرية والإنتقاد الجارح

بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض.. ما حقيقة زواج مايا دياب ؟

بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض.. ما حقيقة زواج مايا دياب ؟

بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية.. هل قررت حورية فرغلي الإعتزال ؟

بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية.. هل قررت حورية فرغلي الإعتزال ؟

ما حقيقة اتهام ياسمين عبد العزيز بالغدر ؟

ما حقيقة اتهام ياسمين عبد العزيز بالغدر ؟

بعد مشهده مع سمية الخشاب.. شاهد ماذا فعلت الغيرة بشقيقة محمد رمضان

بعد مشهده مع سمية الخشاب.. شاهد ماذا فعلت الغيرة بشقيقة محمد رمضان

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب على إحياء طليقها حفل زفافها ؟

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب على إحياء طليقها حفل زفافها ؟

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

عربي

الداخلية الأردنية تعلن فتح معبرين مع سوريا والسعودية

الداخلية الأردنية تعلن فتح معبرين مع سوريا والسعودية

الصحة اللبنانية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أشهر

الصحة اللبنانية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أشهر

إسرائيل تعلن استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

إسرائيل تعلن استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الجزائر تسجل ست إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ست إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)