الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس.



ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن همام عمر الزبانية من بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، عقب تفتيش منزله، كما واعتقلت الطالب الجامعي راشد موسى عادل الصليبي ( 24 عاما)، بعد تفتيش منزل ذويه في بلدة بيت أمر شمالا، والعبث بمحتوياته.



واعتدت قوات الاحتلال على المواطن أيسر الأطرش بالضرب، وحطمت زجاج مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.



وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، وأغلقت مداخل بلدة عقربا، كما وعزلت قرية يانون التابعة لأراضي عقربا منذ يومين بشكل كامل، ولا يوجد لها مدخل آخر.



واقتحمت قوات الاحتلال البلدة فجرا، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت عددا من المصلين في أحد المساجد لفترة قصيرة.



في حين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم الشقيقان رداد وقاسم فوزي بني منية، وفادي أديب أحمد زياد، وما زالت تفرض حصارا على البلدة، وتشل حركة المواطنين، وتمنعهم من الدخول أو الخروج، عقب اغلاق جميع مداخلها.



وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، موطنا ونجله وداهمت عدة منازل خلال اقتحامها بلدة ترمسعيا.



واعتقلت قوات الاحتلال المواطن منتصر شلبي ونجله الشاب جهاد (18 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه في البلدة، كما وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي مدينة القدس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، على أفراد عائلة أبو عصب عقب اقتحام منزلها في بلدة العيسوية.



وبدوره، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة أبو عصب في العيسوية، لاعتقال نجلها أيوب، وخلال ذلك هاجمت المتواجدين بالضرب، واعتقلت أيوب، ووالده بدر، وشقيقه عبد الله، وأحد أقاربه أحمد كايد أبو عصب.



وأوضح أن أفراد العائلة أصيبوا بجروح ورضوض مختلفة في كافة أنحاء جسدهم، خاصة في منطقة الوجه والرأس.



وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب نصر الله محمود، بعد اقتحام منزله في البلدة.