كارثة في المكسيك.. عشرات القتلى والجرحى جراء انهيار جسر

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رام الله - دنيا الوطن

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا، وأصيب 70 آخرون، في مكسيكو سيتي، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق، وفقا لوكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في المدينة.



ووقع الحادث ليل الاثنين على الثلاثاء، بالقرب من محطة اوليفوس على خط (مترو 12) جنوب العاصمة المكسيكية.



وأظهرت القنوات المحلية العشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.