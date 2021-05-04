محافظ جنين يغلق مكتب سلطة جودة البيئة لمدة 3 أيام بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب سلطة جودة البيئة في المحافظة لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين.



وقال الرجوب، في بيان صحفي، إن قرار الإغلاق بدءا من صباح اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد فتح الدائرة واستقبال المواطنين بعد إجراء الفحوصات اللازمة للموظفين والمخالطين.