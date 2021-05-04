شؤون فلسطينية

أجواء حارة جدًا في عموم الأراضي الفلسطينية

أجواء حارة جدًا في عموم الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
 يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا الى حار جدا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو يكون الجو غائما جزئيا ولطيفاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو حارا إلى حار جدا وجافاً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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