الصحة اللبنانية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

سجل لبنان، يوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، أقل من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وهي أدنى حصيلة إصابات منذ أشهر، وسط استقرار بعدد الوفيات اليومية بالمرض.



وقالت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائها اليومي إنه تم تسجيل 249 إصابة جديدة بالفيروس انخفاضا عن 700 إصابة سجلت يوم أمس الأحد و930 إصابة يوم السبت، ليصل المجموع العام للإصابات إلى 528457 إصابات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الأخير 21 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بـ(كورونا) 7345.



وشهد مؤشر الوفيات اليومي جراء فيروس (كورونا) في البلاد بالتالي تراجعا طفيفا حيث سبق أن وصل يوم أمس 2 مايو 22 حالة، ويوم 1 مايو 24 وفاة.



وكان لبنان سجل في يناير الماضي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بدء الجائحة بلغت 5440 إصابة، أما أعلى حصيلة وفيات فكانت 61 حالة.