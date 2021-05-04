عربي

الصحة اللبنانية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أشهر

الصحة اللبنانية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أشهر
رام الله - دنيا الوطن
سجل لبنان، يوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، أقل من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وهي أدنى حصيلة إصابات منذ أشهر، وسط استقرار بعدد الوفيات اليومية بالمرض.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائها اليومي إنه تم تسجيل 249 إصابة جديدة بالفيروس انخفاضا عن 700 إصابة سجلت يوم أمس الأحد و930 إصابة يوم السبت، ليصل المجموع العام للإصابات إلى 528457 إصابات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الأخير 21 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بـ(كورونا) 7345.

وشهد مؤشر الوفيات اليومي جراء فيروس (كورونا) في البلاد بالتالي تراجعا طفيفا حيث سبق أن وصل يوم أمس 2 مايو 22 حالة، ويوم 1 مايو 24 وفاة.

وكان لبنان سجل في يناير الماضي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بدء الجائحة بلغت 5440 إصابة، أما أعلى حصيلة وفيات فكانت 61 حالة.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعلن استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

إسرائيل تعلن استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الجزائر تسجل ست إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ست إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة (رافال)

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة (رافال)

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تحت الألف لليوم الثاني على التوالي

الصحة السعودية: إصابات (كورونا) تحت الألف لليوم الثاني على التوالي

المغرب يسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

الكويت: منع المواطنين من السفر اعتبارا من 22 مايو إلا بشرط واحد

الكويت: منع المواطنين من السفر اعتبارا من 22 مايو إلا بشرط واحد

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمال بغداد

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية شمال بغداد

شاهد: السيول تجتاح مدينة تاريخية في اليمن مخلفة أضرارا مادية وبشرية

شاهد: السيول تجتاح مدينة تاريخية في اليمن مخلفة أضرارا مادية وبشرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر: أدعو المجتمع الدولي لحماية الصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال

اللواء أبو بكر: أدعو المجتمع الدولي لحماية الصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال

جيش الاحتلال والمستوطنون يهاجمون الأهالي في الشيخ جراح بالقدس

جيش الاحتلال والمستوطنون يهاجمون الأهالي في الشيخ جراح بالقدس

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء منازل الشيخ جراح حتى بداية الشهر

محكمة الاحتلال تجمد قرار إخلاء منازل الشيخ جراح حتى بداية الشهر

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس رام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس رام الله

سفارة فلسطين بالمجر ترسل رسائل متطابقة حول تعطيل إسرائيل للانتخابات

سفارة فلسطين بالمجر ترسل رسائل متطابقة حول تعطيل إسرائيل للانتخابات

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

وزيرا التربية والصحة يطلعان المدير الإقليمي لـ (يونيسف) على واقع التحديات الراهنة

قائمة &#34;كفاءة&#34; تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني

قائمة "كفاءة" تعلن عدم انخراطها بأي تكتل أو حراك ينال من وحدة الصف الفلسطيني

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

"التعليم العالي" تبحث مع السفارة الكندية تعزيز التعاون لدعم قطاع التعليم العالي

منوعات

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: كندة علوش تعتدي على مشاركة في برنامج المقالب وتفقد سيطرتها

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

شاهد: حمادة هلال يصاب بطلقة في وجهه.. ورامز جلال يبرئ نفسه

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

بعد مشهد الرقص المثير للجدل.. فايز المالكي يخرج عن صمته و يرد

رغم قوة حضوره.. مشهد في &#34;نسل الأغراب&#34; يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

رغم قوة حضوره.. مشهد في "نسل الأغراب" يعرض المخرج للسخرية والجدل الكبير

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

نقابة الممثلين تصدم جمهور سمير غانم بخبر مفاجئ عن حالته الصحية

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

بعد طلاقها بمرسيدس.. زارا البلوشي تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إنهيار جنى مقداد من البكاء بعد رؤية والدها خلف زجاج العناية المركزة

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

شاهد: إعلامية سعودية تهاجم مريم حسين بقسوة.. و هذا ما حدث

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

بعد غياب طويل.. ما سبب عودة سمية الخشاب للدراما الرمضانية ؟

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

شاهد: أول إطلالة لحورية فرغلي فور وصولها مطار القاهرة

عربي

الصحة اللبنانية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أشهر

الصحة اللبنانية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أشهر

الجزائر تسجل ست إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ست إصابات بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة (رافال)

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة (رافال)

المغرب يسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)

المغرب يسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية لفيروس (كورونا)